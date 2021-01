Calciomercato Roma, è arrivato Reynolds: adesso visite mediche e firma

Calciomercato Roma, è arrivato Bryan Reynolds: adesso visite mediche e firma sul contratto per l’americano atterrato questa mattina nella Capitale.

Eccolo il secondo colpo di mercato della Roma dopo quello di El Shaarawy. Dopo una trattativa lunga e che ad un certo momento sembrava potesse saltare, in tarda mattinata e in ritardo rispetto al previsto, nella Capitale è atterrato Bryan Reynolds, il terzino americano voluto da Fonseca e che ha fatto muovere anche Ryan Friedkin nella trattativa.

L’esterno che ha superato il Covid e che ha risolto i suoi problemi di passaporto, è stato accolto dai giornalisti allo scalo di Fiumicino. Sorridente e sicuramente emozionato per la sua prima avventura europea. Ha scelto la Roma Reynolds, e lo ha fatto rinunciando alla Juventus che sembrava averne acquisito le sue prestazioni. E ci sperava anche il Benevento, la società designata a prenderlo fino alla fine della stagione. Ma la volontà del calciatore ha fatto la differenza.

Calciomercato Roma, Reynolds sarà pronto tra poche settimane



Adesso visite mediche e poi firma sul nuovo contratto che lo legherà al giallorosso. Non sarà subito pronto per scendere in campo e ci vorrà un po’ di tempo sia per quanto riguarda l’aspetto fisico che quello tattico. Ma è sicuramente un elemento importante che tornerà molto utile nel corso della stagione.

L’arrivo, inoltre, apre le porte alla partenza di Bruno Peres che potrebbe accettare la destinazione portoghese che la società gli ha messo davanti. Il brasiliano è cercato dal Benfica che potrebbe quindi accelerare. Vedremo se partirà il risiko voluto fortemente anche dalla Roma, che deve per forza sfoltire la rosa in questa sessione di mercato. Tiago Pinto è a lavoro per questo in questi ultimi due giorni. Di altre entrate non se ne parla più.