Calciomercato Roma, rimane in piedi l’ipotesi estero per Dzeko

Continuano ad accumularsi i rumors di calciomercato in casa Roma per quanto riguarda il futuro di Edin Dzeko. Anche se il tempo ora inizia a stringere.

Mancano infatti poco più di 24 ore alla chiusura delle trattative della sessione invernale e se davvero la Roma vorrà cedere il suo numero nove non solo dovrà sbrigarsi, ma dovrà anche riuscire a trovare un suo degno sostituto. Ad ogni modo pare essere tornata in corsa anche la Juventus per quella che rappresenterebbe una operazione last-minute. Così come potrebbe tornare in auge l’ipotesi di uno scambio con l’Inter che vedrebbe coinvolto anche Alexis Sanchez.

Calciomercato Roma, lo United cerca una punta

Ma ci sono anche altre voci riguardo il futuro di Dzeko ed arrivano dall’Inghilterra. Dove c’è il Manchester United che pare intenzionato a rinforzare il reparto offensivo, considerando la stagione poco prolifica di Martial. E Dzeko rappresenterebbe il giocatore adatto, per valore e anche per avere già esperienza in Premier League. Lo stesso calciatore potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di tornare Oltremanica, in una città che già conosce, considerato anche lo United di Solksjaer è in piena lotta per il titolo.