Calciomercato Roma, cessione rifiutata due volte: vuole rimanere in giallorosso

Acquisti ma anche cessioni. Il calciomercato della Roma è ancora aperto e la dirigenza è al lavoro per cedere alcuni elementi della rosa di Fonseca.

Ci sono calciatori che fin qui hanno trovato pochissimo spazio e che potrebbero continuare la loro carriera altrove. Certo è che non è facile trovare una nuova collocazione di questi tempi, considerate anche le difficoltà economiche di molti club legate indissolubilmente alla pandemia. In casa Roma si cercano acquirenti per i centrali Fazio e Juan Jesus, ormai ai margini del progetto di Fonseca. Ma sulla lista dei cedibili c’è anche l’esterno Davide Santon. Anche lui quest’anno ha giocato davvero pochissimo.

LEGGI ANCHE –>Roma-Verona, Fonseca torna finalmente a sorridere

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, partiti i contatti per il rinnovo del contratto fino al 2025

Calciomercato Roma, no di Santon a Samp e Fenerbahce

Davide #Santon wants to stay at #ASRoma. The fullback has rejected the bids of #Sampdoria and #Fenerbahce in the last days. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2021

Come ha rivelato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, per i giallorossi non ci sono notizie positive riguardo la cessione di Davide Santon. Il calciatore infatti ha deciso di rimanere nella capitale, rifiutando non solo l’offerta del Fenerbahce in Turchia ma anche quella della Sampdoria. Dove senz’altro avrebbe avuto modo di giocare con continuità. Nelle prossime 24 ore vedremo se ci sarà qualche cambiamento di rotta in merito oppure no.