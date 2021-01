Fonseca out, gaffe social: i tifosi non perdonano

La Roma ha pubblicato nel pomeriggio l’elenco dei calciatori convocati da Fonseca per la sfida di questa sera contro il Verona. Con Pastore che rientra dopo il lungo stop.

Nella lista non c’è Edin Dzeko, ma questa non è affatto una notizia, visto che l’esclusione dell’attaccante bosniaco era certa. Sui social si è discusso però molto attorno al post del giornalista Giovanni Capuano, che nel pubblicare i convocati giallorossi ha inserito su Twitter un hashtag che ha scatenato le critiche di molti utenti. Un banale errore di distrazione del quale il giornalista stesso si è prontamente scusato.

Capuano ha infatti pubblicato l’hashtag #fonsecaout nel post e gli utenti hanno inteso questo come una critica rivolta all’allenatore nel voler lasciare fuori il giocatore. Niente di tutto questo, come si evince dal post successivo.

Nel tweet sulla mancata presenza di #Dzeko nell'elenco dei convocati di #RomaVerona è uscito un #fonsecaout non voluto, frutto di un errore che ha recepito il suggerimento di un hashtag presente in rete in questo momento. Non rappresenta in alcun modo un mio pensiero e mi scuso pic.twitter.com/X3zGlszGZA

— Giovanni Capuano (@capuanogio) January 31, 2021