Roma-Verona vede nuovamente in tribuna il capitano Edin Dzeko: sugli spalti con lui quest’oggi ci sono due ospiti speciali

Roma-Verona è il match che chiude la 20esima giornata di campionato. Dopo le vittorie di Lazio e Napoli, la Roma è chiamata a portare a casa i tre punti per tenere il passo. Nell’undici titolare Paulo Fonseca torna ad avere disponibile Henrikh Mkhitaryan, calciatore fondamentale insieme a Pellegrini alle spalle di Borja Mayoral.

Proprio lo spagnolo trova nuovamente la maglia da titolare grazie alla seconda esclusione consecutiva di Edin Dzeko dopo la rottura con il tecnico portoghese, anche se la versione ufficiale riporta dei problemi fisici. In tribuna il bosniaco sorride ed è accompagnato da due ospiti speciali.

Calciomercato Roma, Dzeko dà il benvenuto a Reynolds insieme ad El Shaarawy: sorrisi in tribuna

Da domani in casa Roma si passerà alla diplomazia per cercare di ricucire il rapporto tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, a meno di clamorosi risvolti nelle ultime ore di calciomercato. Nel frattempo il bosniaco si trova nuovamente in tribuna, per la seconda partita consecutiva.

A fargli compagnia però ci sono anche i due nuovi acquisti, Bryan Reynolds, atterrato oggi a Fiumicino, e Stephan El Shaarawy, che conosce già bene l’ambiente. I tre sorridono insieme sugli spalti, ed il bosniaco sembra dare il benvenuto all’americano ed il bentornato al ‘Faraone’.