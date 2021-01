By

La Roma mette in cassaforte i tre punti contro il Verona vincendo per 3-1: partita chiusa subito nel primo tempo

La Roma mette a segno la seconda vittoria consecutiva, con il successo contro il Verona per 3-1. Ai giallorossi bastano la prima mezz’ora per mettere in cassaforte un successo che vale il ritorno al terzo posto, ed il contro sorpasso alla Juventus, avversaria di sabato prossimo.

Ad aprire le danze è Mancini al minuto 20′ che incorna di testa il gol del vantaggio. Raddoppio che arriva due minuti dopo con Mkhitaryan che sfrutta l’uscita sbagliata di Silvestri e non perdona. Chiude la partita Borja Mayoral al minuto 28′, che deve solo appoggiare in porta il gol del 3-0. Ad inizio ripresa il neo entrato Colley realizza il gol della bandiera, che non serve ad evitare la sconfitta. La Roma tiene il passo delle grandi e si prepara al big match contro la Juventus.

Roma-Verona 3-1: tabellino e classifica aggiornata

TABELLINO

Roma-Verona 3-1

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (12′ Kumbulla), Ibanez; Karsdorp (86′ Bruno Peres), Villar (71′ Cristante), Veretout (84′ Diawara), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral (86′ C.Perez). All: Fonseca

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (80′ Udogie); Faraoni (57′ Dimarco), Ilic (57′ Bessa), Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni (57′ Colley); Kalinic (46′ Lasagna). All: Juric

Marcatori: 20′ Mancini, 22′ Mkhitaryan, 28′ Borja Mayoral, 62′ Colley

Ammoniti: 17′ Pellegrini, 23′ Faraoni, 38′ Kumbulla

Classifica aggiornata: Milan 46 punti; Inter 44; Roma 40; Juventus* 39; Napoli* e Lazio 37; Atalanta 36; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina 22; Udinese e Genoa 21; Bologna 20; Spezia 18; Cagliari e Torino 15; Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno