Dopo solamente 10 minuti dall’inizio di Roma-Verona arriva la tegola per Fonseca: il giocatore esce per infortunio

Partita non semplice per la Roma, che affronta allo stadio Olimpico il Verona di Juric. La buona notizia per Paulo Fonseca è il rientro di Henrikh Mkhitaryan, che torna ad essere titolare dopo essere stato fuori contro lo Spezia. La brutta notizia però arriva dopo soli 10 minuti. Infatti Chris Smalling in uno scatto con l’ex di turno Kalinic si fa male e deve lasciare il campo. Al suo posto entra l’altro ex, Marash Kumbulla.

Roma-Verona, Smalling out: problemi per il difensore

La Roma continua a cercare un equilibrio dopo le brutte sconfitte nel derby e contro lo Spezia, che hanno portato al caos totale nella squadra. Contro il Verona arriva l’opportunità di rimettere sul binario giusto le cose e vincere la seconda partita consecutiva, ma le cose iniziano in salita.

Infatti dopo soli 10 minuti il difensore giallorosso Chris Smalling scatta per coprire su Nikola Kalinic, e sente un fastidio muscolare che lo porta al forfait. Il centrale inglese lascia il campo ed entra Marash Kumbulla. Le sue condizioni saranno ora da valutare in vista del big match contro la Juventus