Calciomercato Roma, Allegri rimane in pole per il futuro

Ultimo giorno di calciomercato in casa Roma, con la società al lavoro per mettere insieme gli ultimi pezzi del puzzle. Salvo sorpresa, oggi solo possibili cessioni.

Paulo Fonseca ha già visto puntellato il suo organico con l’arrivo di due elementi come El Shaarawy e Reynolds. Adesso il gm Tiago Pinto proverà a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani del club. Ma è sul futuro della panchina che continuano ad accumularsi le voci, anche se il tecnico portoghese sta dimostrando con la sua squadra di aver trovato la giusta sintonia, come conferma il terzo posto in classifica. Nonostante questo, da più parti si continua ad accostare il nome di Massimiliano Allegri alla panchina dei giallorossi per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, Allegri indicato come successore di Fonseca

Le parole di #Gattuso non hanno fatto piacere a #DeLaurentiis. Rapporto ormai compromesso e destinato alla separazione, anche in corsa. #Benitez (soprattutto in caso di esonero), #Juric e #Fonseca le prime idee. #Allegri andrà alla #Roma, #Spalletti altra ipotesi così come #Sarri — Giovanni Scotto (@scottotweet) January 31, 2021

L’ultima conferma arriva dal giornalista del quotidiano “Roma” Giovanni Scotto, che su Twitter ha parlato della situazione della panchina del Napoli. Indicando nella lista dei possibili successori di Gattuso, il cui futuro sembra lontano dai partenopei, anche il nome di Paulo Fonseca. Con Allegri che pare essere destinato a guidare la Roma nella prossima stagione indipendentemente dal rinnovo o meno del portoghese con i giallorossi, che scatterà in modo automatico con la conquista del quarto posto.