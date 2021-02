Dopo essere arrivato nella capitale nella giornata di ieri e aver svolto le consuete visite mediche, Bryan Reynolds è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il terzino destro classe 2001, proveniente dal FC Dallas, ha firmato un contratto fino al 2025. “Sono entusiasta e onorato di entrare a far parte dell’AS Roma. È un sogno che si avvera. Dopo i primi contatti con il Club, ho subito capito che questo è il posto ideale per me, per crescere come calciatore. La mia sfida ora è di continuare a migliorare giorno dopo giorno: lavorerò al massimo per togliermi grandi soddisfazioni con questa squadra”, le prime parole del terzino destro statunitense.

Calciomercato Roma, le cifre ufficiali di Reynolds

Tramite un comunicato apparso sul sito del club capitolino sono state rese note le cifre ufficiali dell’approdo del giovane laterale alla Roma. Per lui l’accordo con la Major League Soccer è di un prestito oneroso di 100 mila euro con obbligo di riscatto, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, pari a 6 milioni e 750 mila euro. Inoltre ci sono anche bonus da aggiungere, fino ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, e anche il pagamento di “un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto”. Per il giocatore maglia numero 19.