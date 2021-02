Calciomercato Roma, ultime ore per capire il futuro di Dzeko

Mancano ormai pochissime ore alla chiusura del calciomercato della Roma e c’è ancora da capire quale sarà il futuro del centravanti Edin Dzeko.

Il bosniaco ha saltato le ultime due gare dei giallorossi e il rapporto con Fonseca sembra essersi incrinato. Per questo motivo negli ultimi giorni si è parlato molto di una sua possibile cessione, in Italia o all’estero, ma quasi tutte le ipotesi sembrano essere venute a cadere. Rimane in piedi un complicato scambio con l’Inter, che in cambio è disposta a cedere Sanchez, ma il tempo stringe e l’affare ha sempre meno possibilità di concretizzarsi.

Calciomercato Roma, “armistizio” necessario se Dzeko non parte

Come riporta Il Corriere dello Sport, se non arriveranno nel giro di poche ore delle novità sostanziali sulla cessione di Dzeko, allora è molto probabile a quel punto che la Roma (che comunque dovrebbe trovare un sostituto nello stesso ruolo) terrà il calciatore almeno fino alla fine della stagione. Con il calciomercato chiuso, l’unica opzione sia per il club che per lo stesso bomber è quella di riuscire a trovare un punto d’intesa. Il gm giallorosso Tiago Pinto e il procuratore del calciatore Alessandro Lucci stanno lavorando in tal senso. Trovare un accordo, eliminando ogni possibile risentimento personale, è un obiettivo da raggiungere per il bene della Roma.