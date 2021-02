Calciomercato Roma, scambio con Dzeko: si lavora per l’affare last minute

Calciomercato Roma, spunta l’ipotesi di uno scambio con Dzeko, ma oltre ai tempi stretti ci sono anche delle altre problematiche.

Secondo Ilario Di Giovambattista di “Radio Radio” la Roma starebbe cercando anche in queste ultime ore di mercato di piazzare Edin Dzeko. E lo starebbe facendo contattando il Chelsea per proporre uno scambio con Giroud: il francese infatti, in scadenza, potrebbe partire. Anche perché ieri nella vittoria della sua squadra non è nemmeno sceso in campo.

Difficile però che questa trattativa possa essere portata a termine. Ci dovrebbe essere intanto un rinnovo del calciatore francese per poi procedere con la possibilità di uno scambio di prestiti. Ma da Londra notizie in merito non ne arrivano.

Calciomercato Roma, scambio Dzeko-Giroud, le ultime

Nonostante il poco minutaggio quindi Giroud dovrebbe rimanere al Chelsea e Dzeko alla Roma. Anche se non è del tutto detta l’ultima. Si lavorerà fino all’ultimo minuto possibile per capire se si potrà perfezionare un incastro che comunque appare difficile.

La sensazione adesso è che il bosniaco rimarrà alla corte della Roma fino al termine della stagione. E in estate il francese, in ogni caso, e da svincolato, potrebbe comunque essere cercato da Tiago Pinto. Che però al momento ha in testa altre trattative da portare a termine. Soprattutto quelle che vedono gli esuberi che in qualche modo cercherà di piazzare in questa ultima parte della finestra invernale.