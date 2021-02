Calciomercato Roma, per Dzeko si chiude anche l’altra pista che portava in Premier League, al Manchester United: i Red Devils non sono interessati all’attaccante della Roma.

L’ultima porta in faccia l’ha chiusa il Manchester United: Edin Dzeko non si trasferirà in Inghilterra. O almeno non lo farà per raggiungere i Red Devils. La squadra allenata da Solskjaer non è interessata alle prestazioni dell’attaccante bosniaco. Lo spiega il sito internet del Daily Express.

Nessun passaggio in Premier League quindi: anche se l’unico interesse reale è stato quello del West Ham, che si è presentato a Roma con un’offerta per la società e una per il calciatore. Che ha comunque declinato gentilmente puntando a qualcosa di più importante. Ma adesso Dzeko, insieme al suo procuratore Alessandro Lucci, “rischia” di dover rimanere a Trigoria da separato in casa. Con l’ipotesi di non giocare un minuto da qui alla fine della stagione.

Calciomercato Roma, Dzeko lavorerà ancora a parte

Domani mattina è fissata la ripresa degli allenamenti. La Roma si ritroverà a Trigoria per iniziare a lavorare in vista della Juventus. Sarà una giornata particolare. Perché si capirà se Dzeko – qualora dovesse rimanere nella Capitale, ma tutto indica questa direzione – continuerà a lavorare a parte, come sembra probabile, oppure se Fonseca deciderà di reintegrarlo in gruppo.

Questa seconda ipotesi, al momento, è da scartare. Fonseca ieri ha ribadito non aver preteso le scuse del calciatore però sarebbe assai felice se l’ormai ex capitano (in ogni caso la fascia rimarrà sul braccio di Pellegrini) facesse un passo indietro prendendosi le proprie responsabilità davanti alla squadra. Sarebbe un punto dal quale ripartire. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi di questa vicenda.