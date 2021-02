Si chiude il calciomercato invernale e la Roma ha visto arrivi importanti e vissuto giornate intense: il resoconto finale

Si chiude un’altra sessione di calciomercato invernale, che non ha visto grandissimi colpi in entrata ed in uscita, ma importanti per la seconda parte di stagione. Gli acquisti in casa Roma sono stati quattro, di cui due per la prima squadra e due per i settori giovanili.

Il primo ad arrivare alla corte di Paulo Fonseca è stato Stephan El Shaarawy, svincolatosi dallo Shanghai Senhua e desideroso di tornare in Italia ed indossare la maglia giallorossa. L’altro arrivo è quello di Bryan Reynolds, promettente terzino destro classe 2001 che arriva dal Dallas. Per il settore giovanile invece arrivano Tahirovic dal Vasalund e Louakima dal PSG. Ma c’è anche il capitolo cessioni.

Calciomercato Roma, capitolo cessioni fermo: da Dzeko a Fazio, quanti affari sfumati

Il calciomercato in uscita della Roma è rimasto fermo, con molti affari sfumati. Uno su tutti è quello tra i giallorossi e l’Inter per la cessione di Edin Dzeko. Il bosniaco infatti dopo la rottura con Paulo Fonseca è tornato ad essere nel mirino dei top club europei, Juventus ed Inter su tutti.

Per il capitano romanista si stava intavolando con i nerazzurri uno scambio con Alexis Sanchez, sfumato per la differenza d’ingaggio dei due. A rimanere a Roma sono anche Federico Fazio, non convinto del passaggio al Parma, e Davide Santon, che ha rifiutato le varie destinazioni proposte. Dunque niente uscite, con la rosa di Fonseca che vede solo valori aggiunti.