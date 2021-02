Calciomercato Roma, Fonseca potrebbe comunque rimanere in Italia

Ultime ore per il calciomercato di una Roma che ha già accontentato Paulo Fonseca con l’arrivo di due elementi in più nella sua rosa, El Shaarawy e Reynolds.

Altre due pedine utili per cercare di raggiungere il piazzamento tanto ambito dal club, ovvero la conquista di quel quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il che vorrebbe dire garantirsi anche degli importanti introiti economici, ancor più fondamentali visto il periodo. Con la Champions in tasca arriverebbe anche il rinnovo automatico del contratto del tecnico, anche se le voci sull’approdo di Massimiliano Allegri nella prossima stagione si fanno sempre più insistenti.

LEGGI ANCHE –>Roma, le ultime sull’infortunio di Chris Smalling

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, partiti i contatti per il rinnovo del contratto fino al 2025

Calciomercato Roma, Fonseca tra i possibili successori di Gattuso

Le parole di #Gattuso non hanno fatto piacere a #DeLaurentiis. Rapporto ormai compromesso e destinato alla separazione, anche in corsa. #Benitez (soprattutto in caso di esonero), #Juric e #Fonseca le prime idee. #Allegri andrà alla #Roma, #Spalletti altra ipotesi così come #Sarri — Giovanni Scotto (@scottotweet) January 31, 2021

Se davvero sarà così, questo sarà solo il tempo a dirlo. Nel frattempo però ci sono anche delle possibili indiscrezioni sul futuro di Paulo Fonseca. Se dovesse terminare il suo matrimonio con la Roma, potrebbe comunque rimanere in Italia. Il portoghese infatti viene indicato come uno dei possibili candidati alla panchina del Napoli, come ha rivelato il giornalista del quotidiano “Roma” Giovanni Scotto. Il rapporto tra i partenopei e Gattuso è destinato a quanto pare a chiudersi e l’attuale allenatore giallorosso fa parte della lista dei possibili successori.