Non solo Dzeko e Bernardeschi al centro dei discorsi tra Juventus e Roma, spunta una clamorosa proposta del club bianconero

Prima Bernardeschi, poi Khedira, ormai accasatosi all’Hertha Berlino. In questi giorni si è a lungo parlato delle possibili contropartite juventine per Edin Dzeko, ma la Roma non ha mai preso in considerazione nessuna di queste piste. Nelle ultime ore, c’è però un altro giocatore di proprietà bianconera che sta facendo parlare molto di sé in ottica giallorossa, ma no, non si tratta del ‘classico’ Daniele Rugani.

Calciomercato Roma, offerto Douglas Costa

Stiamo parlando di Douglas Costa, che il Bayern Monaco ha provato a salutare con sei mesi di anticipo rispetto al previsto. Ceduto in prestito dalla Juve a settembre, il mancino brasiliano vorrebbe però continuare a lottare per un posto in Baviera. “Il Bayern Monaco ha provato a convincere la Juventus a trovare una sistemazione diversa a Douglas Costa – le parole di Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’ – ma il giocatore vuole giocarsi lì le sue carte fino a fine stagione. So che ha provato ad offrirlo alla Roma, ma non ho altre notizie in merito. Secondo me resta in Germania perché mancano poche ore alla fine del mercato”.