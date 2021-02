Calciomercato Roma, Pinto al lavoro sulle possibili cessioni

Il calciomercato della Roma sta per chiudersi ma questo ultimo giorno di trattative in casa giallorosso si parlerà soprattutto di cessioni.

Il tecnico Paulo Fonseca è stato accontentato con l’arrivo di due nuove pedine, ovvero l’attaccante El Shaarawy e il laterale destro Reynolds. Ma l’organico è ancora più largo (è rientrato anche Fuzato) e c’è bisogno assolutamente di trovare una nuova collocazione ad alcuni elementi che non rientrano nei piani dell’allenatore e del club. Impresa mica semplice, ma il gm Tiago Pinto è al lavoro in tal senso e proverà nelle ultime ore ad effettuare delle cessioni che consentirebbero anche di abbassare il monte ingaggi del club.

Calciomercato Roma, ecco chi c’è sulla lista dei partenti

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi il manager portoghese della Roma dovrebbe partire verso Milano proprio per cercare di capire se riuscirà nel suo intento o meno. Sulla lista dei partenti c’è sempre Federico Fazio. Il difensore piace al Parma e manca solo il suo assenso per vestire il gialloblù. Alla corte di D’Aversa troverebbe senz’altro più spazio. Ma l’argentino non è il solo possibile partente. Si cercano acquirenti per Juan Jesus e Santon, ad esempio, ma non è da escludere che possano partire anche Diawara e Carles Perez qualora arrivasse un’offerta soddisfacente.