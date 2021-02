Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo di Bryan Reynolds

Calciomercato Roma, è ufficiale l’arrivo di Bryan Reynolds, la società giallorossa ha depositato il contratto dell’esterno americano.

Visite mediche ok. Contratto firmato e depositato. Bryan Reynolds è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Questa mattina la società giallorossa ha infatti chiuso la pratica e sono arrivati anche i crismi dell’ufficialità.

Ieri Reynolds era atterrato nella Capitale. E in serata aveva anche fatto un salto all’Olimpico per vedere da vicino i suoi nuovi compagni che hanno battuto il Verona. Accolto dall’ex capitano Edin Dzeko, adesso si metterà subito a disposizione di Fonseca per potere essere già pronto per la gara di sabato contro la Juventus. Probabilmente andrà in panchina.

Calciomercato Roma, i dettagli dell’operazione

Bryan Reynolds ha firmato un contratto con la Roma per i prossimi quattro anni e mezzo. L’ingaggio sarà di 700mila euro a stagione. Ma ogni anno probabilmente ci sarà un adeguamento dell’accordo che lo lega alla società giallorossa. Reynolds è stato fortemente voluto dalla proprietà: Ryan Friedkin, forte del rapporto con il patron dei Dallas, si era anche mosso in prima persona per portare a termine la trattativa. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni e mezzo.

E questa è andata per il verso giusto nonostante per qualche giorni è sembrato che l’americano si potesse accasare al Benevento via Juventus. Ma per fortuna della Roma che, c’è da dire, non ha mai mollato la presa, Reynolds ha deciso di accettare la corte spietata dei giallorossi. Che adesso si godono il secondo acquisto ufficiale di questa finestra di calciomercato.