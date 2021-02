Calciomercato Roma, Santon allo Spezia | Le ultime sull’affare last minute

Calciomercato Roma, Davide Santon potrebbe lasciare Trigoria nell’ultimo giorno di mercato. C’era lo Spezia pronto a prenderlo, ma la società ligure ha detto chiaramente che non se ne farà nulla.

Santon era in procinto di salutare la Roma per accasarsi allo Spezia, secondo quanto scritto da Tuttomercatoweb, ma negli ultimi minuti la trattativa è saltata: il giornalista Biafora de “Il Tempo” ha appena scritto che la società ligure ha detto chiaramente che il difensore non vestirà la nuova casacca.

Santon era uno dei principali indiziati a lasciare Trigoria. Finora è stato utilizzato con il contagocce da Fonseca – anche per via dei guai fisici – e quest’anno, è riuscito a mettere a referto solamente 4 presenze. La sua avventura nella Capitale sembrava agli sgoccioli. In totale nel corso della sua permanenza a Roma ha messo insieme 46 presenze.

Calciomercato Roma, adesso si lavora per Fazio

Il Parma è alla ricerca di un altro difensore. Sfumata l’ipotesi Nkoulou almeno per il momento e col Bologna che è entrato in corsa per Rugani – anche l’ex Juve era un obiettivo degli emiliani – potrebbe tornare di moda nel corso di queste ultime e frenetiche ore, il nome di Fazio. Inizialmente il difensore ha rifiutato la nuova destinazione. Ma le cose potrebbero cambiare.

Infine – anche se in questo caso è ancora più difficile – ci potrebbe essere un ritorno di qualche club spagnolo per Carles Perez. Il trequartista, con l’arrivo di El Shaarawy, troverà probabilmente meno spazio. E potrebbe decidere in caso di offerta adeguata di andare via per giocare con maggiore continuità. Perez è già chiuso da Pedro e lo sarà anche dal Faraone. E tra due mesi ci sarà anche il rientro di Zaniolo. Una situazione che lo potrebbe vedere lontano dal terreno di gioco per molto tempo.