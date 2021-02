La posizione di Paulo Fonseca continua ad essere in discussione, ed uno degli allenatori in lista viene contattato da un club di Serie A

Due vittorie consecutive per la Roma, che ieri sera nel posticipo di Serie A ha vinto e convinto contro il Verona. Sulla panchina del club giallorosso però ancora non sarebbe stabile la posizione di Paulo Fonseca, che dopo la sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Coppa Italia è stato messo in discussione.

Inoltre c’è anche da risanare il rapporto con Edin Dzeko, che alla fine del calciomercato invernale è rimasto nella capitale. Tra i vari nomi accostati alla panchina giallorossa, uno viene contattato a sorpresa dal Napoli.

Calciomercato Roma, Sarri contattato da De Laurentiis: arriva il no del tecnico

Non c’è solo la Roma nella lista delle squadre che vedono il futuro del proprio allenatore in bilico. Infatti anche la posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli continua ad essere in discussione. Dopo le ultime dichiarazioni del tecnico partenopeo i rapporti con il presidente De Laurentiis sembrerebbero essere incrinati, ed ora arrivano ulteriori conferme.

Infatti, secondo quanto riportato da Sportitalia, il presidente del Napoli dopo la partita persa con il Verona avrebbe contattato telefonicamente Maurizio Sarri per un clamoroso ritorno in panchina. La risposta dell’allenatore ex Juventus però sarebbe stata negativa. Dunque resta in piedi l’ipotesi Sarri anche per il futuro della Roma.