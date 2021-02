DIRETTA Calciomercato Roma, da Dzeko a Santon | Ultima giornata live

L’ultimo giorno del calciomercato della Roma è nel vivo. Ultime ore per definire acquisti ma soprattutto cessioni per il club giallorosso.

Il general manager Tiago Pinto sarà impegnato soprattutto a cercare di trovare una nuova collocazione a quegli elementi che non rientrano nei piani dell’allenatore. Chissà che però non possa esserci qualche novità a sorpresa tra gli arrivi, anche se bisogna ricordare che i giallorossi hanno già portato a casa due pedine importanti come El Shaarawy e Reynolds. Ultime ore dunque davvero decisive che seguiremo in diretta su AsRomalive.it.

Calciomercato Roma, tutte le voci e le trattative dell’ultimo giorno

11.00 Intanto per il futuro il nome di Massimiliano Allegri resta in pole position per la panchina della Roma.

10.20 Tiago Pinto è impegnato in queste ultime ore soprattutto sul fronte cessioni.

10:00 Ultime ore per capire il futuro di Edin Dzeko alla Roma. La sua partenza diventa sempre più difficile, si proverà a ricucire il rapporto con il bosniaco.

09:00 Il futuro di Fonseca alla Roma è incerto nonostante l’attuale terza posizione nella classifica di Serie A. Intanto c’è una voce sul futuro dell’allenatore portoghese che riguarda un’altra squadra di Serie A