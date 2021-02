Verso Juventus-Roma, decisione di Fonseca su Dzeko

Alla fine Edin Dzeko è rimasto un giocatore della Roma. Il costo del suo ingaggio è stato uno dei tanti ostacoli per una sua possibile cessione. Il giocatore bosniaco ha sempre affermato di voler rimanere nella capitale, ma il problema è in questo momento il rapporto con il tecnico giallorosso Paulo Fonseca che mette, come è giusto che sia, il principio umano prima di quello tecnico. Per questo adesso sarà compito della società ricucire quel rapporto che probabilmente tra i due non è mai sbocciato.

Juventus-Roma, Dzeko verso la convocazione

Intanto il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ha affermato che il bosniaco molto probabilmente sarà convocato per il match di sabato prossimo contro la Juventus, in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium e valido per la seconda giornata di ritorno di Serie A. Da segnalare però che per adesso, in attesa che avvenga il chiarimento con l’ausilio di Tiago Pinto, il titolare della Roma è Borja Mayoral, che non sta sfigurando, anzi tutt’altro.