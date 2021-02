Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, gara valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Nella sfida di domani sera contro i nerazzurri, l’allenatore come ha annunciato lui stesso in conferenza stampa dovrà fare a meno di un centrocampista, che a questo punto è in dubbio anche per il big match di sabato sera contro la Roma di Paulo Fonseca.

Verso Juventus-Roma, in dubbio Ramsey

Sabato alle ore 18 i giallorossi saranno ospiti della Juventus nella seconda giornata di ritorno di Serie A. Per quanto riguarda gli infortunati, Pirlo ha comunicato il forfait di Aaron Ramsey: “Domani qualcosa cambieremo, ci sarà il rientro di Gigi in porta e dovremo fare a meno di Ramsey che ieri ha avuto un lieve risentimento in allenamento, ma speriamo di recuperarlo per sabato”.Il centrocampista gallese così potrebbe essere in dubbio anche per la sfida di sabato contro i capitolini.