Braga-Roma, mancano esattamente sedici giorni alla sfida di Europa League valida per l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

La gara di andata si disputerà in Portogallo all’Estadio Municipal giovedì 18 febbraio alle ore 18:55, mentre quella di ritorno una settimana dopo, il 25 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 21. Secondo bivio della stagione per il tecnico Paulo Fonseca, dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia.

Braga-Roma, Calciomercato: si cambia in attacco

Intanto rivoluzione in attacco per i prossimi avversari europei della Roma, che hanno venduto il loro attaccante centrale Paulinho rinforzando i diretti rivali in campionato, vale a dire lo Sporting CP, per 16 milioni di euro (per il 70% del suo cartellino, ndr). Per la compagine guidata da Carlos Carvalhal hanno fatto il percorso inverso invece Cristian Borja e Andraz Sporar. Il primo è un colombiano classe ’93 che ha totalizzato 5 presenze in stagione, mentre il secondo sloveno classe ’94 ha realizzato 4 gol e fornito 5 assist in 20 presenze con il club di Lisbona.

Una vera e propria rivoluzione per i portoghesi, solo il campo dirà se vantaggiosa o svantaggiosa per l’ex squadra dell’allenatore Paulo Fonseca che sarebbe ben felice di fare un dispetto ai suoi tifosi di un tempo.