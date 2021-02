Edin Dzeko e la Roma, un amore destinato a terminare da almeno un anno, ma che ancora però realmente non si è concluso. Questo perché il bosniaco era stato vicino prima al Chelsea, poi all’Inter, fino ad arrivare all’estate scorsa con la Juventus, quando nella prima giornata di Serie A, con la Roma a Verona, era tutto fatto, bosniaco in panchina e pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni. I giallorossi in quel momento però non avevano l’accordo per il sostituto, vale a dire Milik, e alla fine l’ex centravanti del City rimase nella capitale.

Calciomercato Roma, il flop Dzeko-Lucci

Un mese fa circa lo stesso Dzeko aveva lasciato il suo storico agente Silvano Martina per entrare nel team di Alessandro Lucci, proprio per cercare quella soluzione definitiva per gli ultimi anni di carriera dell’attaccante. Così però in questa sessione non è stato, perché se è vero che al momento i rapporti con Fonseca non sono buoni, dall’altra come riportato dal sito ‘paolobargiggia.it’, sia Lucci che Fernando Felicevich, agente di Alexis Sanche, hanno fatto un flop clamoroso.

Agente Dzeko, Lucci sotto accusa

“Gli agenti sono stati troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste…”, le parole del dirigente dell’Inter Giuseppe Marotta, facendo riferimento proprio alla trattativa saltata con i giallorossi. Il sito in questione riporta come non si erano fatti i conti con club che avevano esigenze finanziarie e strategiche ben diverse. “Invece con Dzeko, Lucci esce abbastanza con le ossa rotte”, anche perché Dzeko è stato proposto un po’ ovunque anche in Europa, senza però ricevere consenti dai vari club sondati, tra i quali Manchester United, Chelsea e PSG.