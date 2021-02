Il calciomercato invernale in Italia si è chiuso, ma nella Roma potrebbe avvenire ancora una cessione last minute

Il calciomercato della Roma si chiude con due acquisti e nessuna cessione. Infatti in questa sessione invernale i rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca sono stati Bryan Reynolds ed il ritorno di Stephan El Shaarawy.

Per la questione cessioni però i rifiuti di Federico Fazio e Davide Santon alle varie destinazioni proposte, hanno fatto in modo che nessuno lasciasse la capitale a gennaio. Ma c’è stato qualcuno che è stato veramente vicino alla partenza.

Calciomercato Roma, addio last minute per Bruno Peres: offerta al foto finish

Il calciomercato portoghese ha chiuso i battenti qualche ora dopo quello italiano e il Benfica avrebbe fatto un tentativo last minute per Bruno Peres. Il brasiliano è in scadenza di contratto con la Roma e per ora di rinnovo non si sarebbe parlato. Troppo stretti però i tempi per poter arrivare ad una fumata bianca e ora bisognerà aspettare la fine della stagione per decidere cosa fare.