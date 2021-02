Calciomercato Roma, futuro allenatore | In corsa Allegri e Sarri: la novità

Calciomercato Roma, nonostante l’attuale terzo posto il futuro di Fonseca sembra lontano dal club giallorosso. Come possibile erede oltre ad Allegri c’è anche Sarri.

Mentre in casa Roma sembra tornare il sereno con Dzeko che è tornato ad allenarsi in gruppo, il futuro di Fonseca nonostante l’attuale terzo posto nella classifica di Serie A resta sempre in bilico. E si parla da tempo dei possibili eredi, soprattutto dalla clamorosa eliminazione di Coppa Italia contro lo Spezia. Non solo per il risultato sul campo ma anche per la brutta figura della partita persa a tavolino a causa delle sei sostituzioni.

I nomi principali sono quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Nel primo caso oggi la Gazzetta dello Sport scrive che la conferma di Dzeko sarebbe stata dettata dall’ex juventino, che lo vorrebbe ancora in squadra. Un nome, quello di Allegri, accostato alla Roma in anteprima dal sito “Calciomercato.it”. Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto a Rete Sport, ci sarebbe però da monitorare con attenzione anche il futuro di Maurizio Sarri.

Calciomercato Roma, su Allegri c’è pure il Real Madrid

Sarri ieri è stato accostato al Napoli: De Laurentiis lo avrebbe contattato per sostituire Gattuso, ricevendo però un due di picche. E così anche per questo “no” c’è il pensiero che ci sia già una panchina pronta per Sarri, e potrebbe essere quella della Roma, come confermato da Gianluca Di Marzio.

“La Roma? Bisogna capire come finirà il campionato di Serie A, se si qualificherà in Champions League oppure no. Spalletti e Allegri sono fermi da ben due anni, e hanno una grande voglia di rientrare, soprattutto Allegri. Il Real Madrid mi sembra intenzionato a puntare su Max. Mentre Sarri mi sembra un nome spendibile per la Roma, per giugno è un profilo da seguire con attenzione”.

E così secondo Di Marzio ci sarebbe un nuovo doppio incrocio tra i due allenatori: Sarri ha preso la panchina che era di Allegri alla Juventus, ora tutti e due sono in corsa per quella giallorossa.