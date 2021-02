Infortunio Smalling, l’esito degli esami: tegola per la Roma

Infortunio Smalling, l’esito degli esami a Villa Stuart ha confermato quello che purtroppo si temeva: lesione al flessore della gamba sinistra, salterà la partita contro la Juventus.

La Roma non potrà contare su Chris Smalling nell’attesa partita di sabato prossimo contro la Juventus. Del resto le sensazioni non erano state positive fin dal primo momento. Quando il difensore, scattando all’indietro per recuperare un pallone in area di rigore nella partita contro il Verona, ha sentito un’improvvisa fitta dietro alla gamba, ha capito subito che era necessario fermarsi.

La conferma è arrivata: secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esito degli esami a Villa Stuart ha confermato quello che purtroppo si temeva: lesione al flessore della gamba sinistra.

Infortunio Smalling, una stagione finora tormentata

Smalling finora non è riuscito a rendere come nelle attese, soprattutto per lo sforzo economico fatto per riportarlo a Roma. Quando è stato a disposizione si è quasi sempre comportato egregiamente, eccetto rare occasioni costate però molto caro. Il problema è che dal punto di vista fisico la sua seconda stagione alla Roma è stata finora un disastro tra il ritardo iniziale di condizione atletica, il doppio infortunio a un ginocchio e ora il guaio muscolare. Contro la Juventus dovrebbe essere ancora Ibañez il centrale, con Mancini e Kumbulla ai lati. A loro si affiderà Fonseca per contenere gli attacchi di Morata e soprattutto Cristiano Ronaldo, decisivo nel pareggio dell’andata e sempre scatenato quando vede il giallorosso.