Si avvicina il big match tra Juventus e Roma di sabato, ma arriva la notizia di un’altra assenza pesante: il top player salta il match

Sabato pomeriggio alle 18 la Roma è chiamata al primo big match del girone di ritorno. Di fronte ci sarà la Juventus di Andrea Pirlo, che dopo un inizio difficile passo dopo passo sta risalendo la classifica, ed ora si trova un punto sotto i giallorossi, ma con una partita da recuperare, quella con il Napoli.

Oggi i bianconeri affronteranno l’Inter a San Siro nell’andata della semifinale di Coppa Italia, ma alcune assenze per la partita di sabato Pirlo già le conosce. Oltre a quella di Bentancur per squalifica ce ne sarà un’altra pesante.

Juventus-Roma, altra assenza per Pirlo: Dybala non ce la fa

Juventus-Roma sarà una partita fondamentale per la classifica di Serie A ma non solo. Infatti dal big match di Torino dipenderà anche molto del futuro di Paulo Fonseca, che fino ad oggi non ha mai vinto uno scontro diretto con le big in questa stagione.

Per la Roma peseranno sicuramente le assenze di Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling, con il primo squalificato ed il secondo infortunatosi contro il Verona. Ma anche Andrea Pirlo dovrà fare a meno di alcuni titolari, ed oltre a Bentancur se ne aggiunge un altro. Infatti secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Paulo Dybala dovrà aspettare ancora una settimana per tornare dalla lesione di basso grado al collaterale del ginocchio. Dunque anche la ‘Joya’ sabato non sarà del match.