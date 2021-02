C’era grande attesa per la comunicazione ufficiale della lista Uefa della Roma. Presenti Dzeko ed El Shaarawy, tre esclusioni

La Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Un elenco che non comprende Reynolds e Zaniolo, ma i due giocatori potranno essere inseriti in seguito in Lista B. Presenti El Shaarawy e Dzeko, mentre Paulo Fonseca ha estromesso Fazio, Juan Jesus e Pastore, che hanno rifiutato diverse offerte a gennaio. A differenza della fase a giorni, per i due difensori non ci sarà spazio nemmeno in Europa.

Ecco la lista completa: Bryan Cristante, Bruno Peres, Amadou Diawara, Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Daniel Fuzato, Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Marash Kumbulla, Pau Lopez, Gianluca Mancini, Borja Mayoral, Antonio Mirante, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Carles Perez, Pedro Rodriguez, Davide Santon, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Jordan Veretout, Gonzalo Villar.