Saranno giorni chiave quelli che porteranno alla sfida di sabato prossimo dell’Allianz Stadium contro la Juventus, dove il centravanti titolare, salvo clamorose sorprese, della Roma sarà Borja Mayoral. Prova del nove per il centravanti spagnolo che in queste giornata sta sostituendo Edin Dzeko, per il momento ancora separato in casa con Fonseca. Ma per il bene della Roma entrambi dovranno arrivare ad un accordo, perché da qui a fine stagione lo stesso tecnico giallorosso si giocherà anche lui il suo futuro.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, colpaccio in Spagna | Operazione a zero

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan | Scatta l’allarme

Roma, Allegri già ha scelto il bomber

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ odierna, se Fonseca dovesse centrare la Champions League avrebbe in automatico il rinnovo del contratto per un altro anno, se invece dovesse lasciare la Roma nelle mani di Massimiliano Allegri il futuro di Dzeko cambierebbe di colpo. Rumours di mercato, infatti, fanno sapere come il tecnico livornese abbia indicato nella permanenza del bosniaco una delle condizioni per poter eventualmente accettare l’idea di allenare la Roma a partire dalla prossima stagione. Saranno giorni, settimane e mesi intensi da qui a fine stagione, dove tutti si giocano il proprio futuro, mettendo sempre al centro il bene comune della AS Roma.