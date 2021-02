Roma, Dzeko torna ad allenarsi con il gruppo. Il peggio è passato, ed è un primo passo: Fonseca ora dovrà decidere come gestirlo, già a partire dalla prossima sfida contro la Juventus.

La Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria e la notizia che tutti i tifosi auspicavano è arrivata. Regolarmente in gruppo con tutti gli altri compagni c’era l’attaccante bosniaco Edin Dzeko. Nei giorni scorsi Dzeko era stato al centro di numerose voci di calciomercato, su tutte quelle sul possibile scambio con Alexis Sanchez dell’Inter. Un film già visto dalle parti di Trigoria: ogni volta che c’è il calciomercato Dzeko sembra sul punto di partire e poi resta. Stavolta il burrascoso dopo-partita contro lo Spezia in Coppa Italia e la presunta lite con Fonseca avevano fatto pensare a un addio inevitabile, nonostante il poco tempo a disposizione per trovare una nuova squadra al bomber.

Roma, allenamento individuale per El Shaarawy, Pedro e Reynolds

Già nelle interviste nel post-partita di Roma-Verona, Fonseca era apparso meno duro nelle dichiarazioni nei confronti di Dzeko. Dicendo che non erano necessarie delle sue scuse. Poi ieri lo striscione dei tifosi che chiedevano la pace tra i due. E oggi a conferma che il peggio è ormai passato il ritorno in gruppo di Dzeko.

Per il resto, squadra divisa in due gruppi: chi ha giocato su un campo, chi non giocato sull’altro. Dzeko si sta allenando con gli altri compagni che non hanno giocato. Individuale per El Shaarawy, Pedro e il nuovo arrivato Reynolds. Terapie per Smalling che oggi sarà sottoposto a degli esami per valutare l’entità del suo infortunio che lo ha costretto ad uscire dopo appena dieci minuti nella partita di domenica sera contro il Verona.