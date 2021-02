Dal punto di vista puramente statistico i numero di Edin Dzeko e Borja Mayoral in questa stagione sono quasi identici. Da una parte il bosniaco che è, sulla carta, il centravanti titolare della Roma di Paulo Fonseca, ha totalizzato 20 presenze e realizzato 8 gol, dall’altra colui che è stato acquistato per fare il vice di Dzeko, Borja Mayoral, che con 21 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League ha realizzato 9 reti, fornito 4 assist (3 in Serie A) in 21 presenze.

Attaccante Roma, la scelta tra Dzeko e Borja Mayoral

Un rendimento molto simile tra i due, anche se però i tifosi, almeno ad inizio stagione, non erano contenti del rendimento dell’ex attaccante del Real Madrid. Fisicamente e tecnicamente diversi, Borja Mayoral nonostante non sia una punta vera e propria riesce comunque, anche tramite un impostazione di gioco diversa rispetto a quando gioca il bosniaco, a fare il lavoro che chiede Fonseca. A questo punto i dilemmi dei tifosi giallorossi, e non solo fantacalcistici, iniziano a pervenire tanto che ci sono diverse opinioni proprio dei supporters giallorossi, soprattutto in vista della sfida di sabato prossimo contro la Juventus.

Contro la Juventus Dzeko o Borja Mayoral?

Fareste giocare Borja Mayoral o Dzeko contro i bianconeri? Di fatto il caso Fonseca-Dzeko ha spaccato un po’ i pensieri, come è giusto che sia, però quello che rimane è il bene della Roma. Da una parte chi si schiera con lo spagnolo, dall’altra chi con il bosniaco, c’è chi invece magari pensa ad un impiegamento di coppia in campo. “Si. Preferisco Dzeko. Specie contro la Juve”, oppure “questa settimana sicuramente no, poi si vedrà”, insomma ci sono delle vere e proprie spaccature.

Dipende da come stanno, a parità di condizione Dzeko è più forte attualmente… Mayoral ha un gran potenziale è bravo ma se stanno bene tutti e due io metto sempre Dzeko attualmente… il futuro però è de Mayoral — Simone (@Simo2982) February 1, 2021