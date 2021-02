Si è conclusa da più di 24 ore la sessione invernale del calciomercato 2020/21. Non ci sono stati colpi clamorosi da parte di nessun club, questo perché la pandemia legata al Covid-19 ha stravolto un po’ le strategie, e probabilmente continuerà a farlo anche per le prossime sessioni. Si lavorerà molto sulle plusvalenze, cosa che la Roma negli anni ha già fatto, ma anche sui parametri zero o sugli svincolati d’eccezione, dove l’occasione non manca mai.

Calciomercato Roma, occasione svincolati

Proprio per questo, in vista della prossima stagione, ma anche per concludere questa, le occasioni potrebbero fare al caso della Roma. In attacco ci sono molti giocatori liberi, su tutti Diego Costa (32), svincolatosi dall’Atletico Madrid lo scorso dicembre, ma anche Sturridge e l’ex Milan Pato, entrambi 31enni. Anche l’ex Arsenal e Tolosa Yaya Sanogo (28) non sarebbe da scartare. A centrocampo ci sono ex conoscenze del calcio italiano come Birsa e lo stesso Schone che potrebbe andare al Cagliari, interessato anche ad Asamoah, svincolatosi dall’Inter. In difesa c’è un ex Roma libero, vale a dire Yanga Mbiwa, grande idolo dei tifosi giallorossi per il solo gol nel derby nel maggio del 2015, Bacary Sagna (37) e Martin Skrtel (36).