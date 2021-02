Calciomercato Roma, beffa tra i pali: dispetto Betis, accordo definito

Calciomercato Roma, il Betis ha trovato il portiere per la prossima stagione, era seguito anche dalla Roma. Doppia beffa: Rui Silva del Granada sfuma definitivamnte.

Oltre il “danno” la Beffa. Il Betis Siviglia, secondo “El Mundo Deportivo”, ha chiuso la trattativa per il portiere del Granada Rui Silva, estremo difensore seguito anche dai giallorossi.

Rui Silva, 26 anni, ha praticamente rifiutato ogni proposta di rinnovo con la sua attuale squadra – il contratto scade a giugno – e la Roma, fiutando la possibilità, ci aveva fatto un pensiero. Il tutto confermato da Gago giornalista di Onda Cero, intervistato in esclusiva da ASRL all’inizio del mese di gennaio.

Calciomercato Roma, Rui Silva era un obiettivo

E secondo alcune indiscrezioni, Rui Silva era un profilo che la Roma seguiva con estremo interesse per risolvere la questione portiere nella prossima stagione. Tenendo presente, soprattutto, che Pau Lopez dovrebbe partire e anche Silvestri, visto all’opera proprio domenica all’Olimpico, non offriva tutte queste garanzie.

La trattativa quindi è praticamente sfumata e il general manager Tiago Pinto dovrà per forza di cose vagliare altre soluzioni. Rimane sempre in piedi quella che porta al portiere dell’Hellas, così come quella di Cragno del Cagliari e Gollini dell’Atalanta. Ma senza dubbio il Betis piazza il dispetto. Dopo avere venduto per 26 milioni di euro Pau Lopez alla Roma, il cui rendimento finora non è stato esaltate, ora le ha soffiato un possibile sostituto per la prossima stagione.