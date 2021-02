Dopo la vittoria contro l’Hellas alla dirigenza giallorossa, soprattutto al general manager Tiago Pinto è toccato l’arduo compito di provare a ricucire il rapporto tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko, almeno una piccola tregua fino a fine stagione, quando poi sia il tecnico che l’attaccante bosniaco prenderanno le proprie strade, che difficilmente saranno le stesse. Intanto nella giornata di ieri erano attesi gli esiti dell’esame approfondito svolto da Chris Smalling dopo l’uscita dal campo dopo pochi minuti nella sfida di domenica scorsa contro il Verona di Juric.

Infortunio Smalling, ecco quando torna

Per il centrale inglese, infatti, è arrivato l’esito da Villa Stuart che parla di lesione al flessore della gamba sinistra. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ per lui lo stop dovrebbe essere di 2 o 3 settimane, una quindicina di giorni che lo costringerà a saltare le sfide con Juventus (sabato 6 febbraio alle ore 18 all’Allianz Stadium) e Udinese (domenica 14 febbraio alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico). L’obiettivo di Paulo Fonseca e del suo staff, dunque è qello di averlo a disposizione per la prima delle due sfide di Europa League contro lo Sporting Braga, in programma giovedì 18 febbraio alle ore 18:55 all’Estádio Municipal de Braga.