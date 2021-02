Sabato la Roma affronterà la Juventus a Torino e lo farà con una nuova maglia: omaggio ad un anniversario speciale

La Roma vince e convince in casa contro il Verona, chiudendo di fatto la partita in soli nove minuti. Il prossimo incontro sarà sabato alle 18 contro la Juventus, un big match che potrebbe essere anche un crocevia per la posizione di Paulo Fonseca in panchina, che in questa stagione non ha mai vinto uno scontro diretto con le big.

Proprio contro i bianconeri la Roma scenderà in campo con una maglia inedita presentata proprio oggi a Trigoria. Sarà un omaggio ad un anniversario speciale.

Verso Juventus-Roma, maglia speciale sabato in campo: omaggio a Roma Capitale

Sabato alle 18 la Roma affronterà il big match contro la Juventus, cercando una vittoria che in casa manca da maggio 2019, quando trionfò per 2-0 con i gol di Florenzi e Dzeko. Inoltre la partita di sabato avrà anche un sapore speciale, per una ricorrenza importante.

Infatti si festeggeranno i 150 anni di Roma Capitale, e si farà con una nuova maglia per l’occasione da sfoggiare in campo. Questa è stata presentata oggi a Trigoria e vedrà la presenza di una patch al centro con scritto: “Roma Capitale 1871-2021”.