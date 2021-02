Roma, clima disteso a Trigoria | L’incontro tra Fonseca e Dzeko

Roma, pace fatta tra Dzeko e Fonseca, che questa mattina ha cominciato a lavorare con il gruppo: clima disteso.

Pinto ha fatto centro. Riuscendo a riportare la pace tra Dzeko e Fonseca. Il bosniaco questa mattina si è allenato in gruppo – spiega Angelo Mangiante di Sky Sport – con il calciatore che è andato incontro all’allenatore. Dzeko è pronto a dare il suo contributo alla Roma in questa seconda parte di stagione.

E Fonseca è stato contento dell’atteggiamento dell’ex capitano (la fascia sarà di Pellegrini a meno di altri clamorosi colpi di scena) tanto da poterlo riproporre in campo già sabato, quando i giallorossi andranno a far visita alla Juventus nel big match di giornata. Una situazione ritornata quindi alla normalità.

Roma, il bene della squadra davanti a tutto

Il clima è stato molto disteso. Dzeko ha lavorato con grande professionalità stamattina per farsi trovare pronto alla chiamata del proprio allenatore. Il suo passo indietro nella querelle è stato apprezzato anche da Tiago Pinto, che già da ieri aveva cominciato a gettare le basi per questo armistizio.

Le armi, quindi, sono state deposte. Per il bene della Roma principalmente. Una squadra che, nonostante tutto, è terza in classifica e anche ai sedicesimi di finale di Europa League che ormai sono alle porte. Il mese di febbraio sarà fondamentale per il futuro della stagione. Rimanere in corso a Primavera vorrà dire che qualcosa di buono è stato fatto. E affinché questo avvenga, c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Anche di Dzeko, che può garantire gol ed esperienza. Fonseca questo lo sa. Ed è sicuramente soddisfatto di come il tutto si è concluso. La parola fine è arrivata.