Roma, le ultime da Trigoria: in quattro hanno lavorato a parte

Roma, le ultime notizie che arrivano da Trigoria parlano di quattro calciatori che hanno lavorato a parte. Difficile che ci siano con la Juventus.

Sono quattro i tesserati della Roma che questa mattina hanno lavorato a parte a Trigoria: i due nuovi arrivati, Reynolds ed El Shaarawy, oltre a Smalling e Pedro. Sarà difficile che vadano in campo sabato. Assai più probabile un inserimento nella lista dei convocati almeno per i primi due.

Smalling invece sarà quasi certamente out: il problema che lo ha costretto ad uscire dopo pochi minuti nella gara vinta contro l’Hellas Verona domenica scorsa non gli permetterà di essere disponibile. Oltretutto Fonseca non vuole forzare la mano per non rischiare di perderlo per un periodo più lungo: ci si muoverà con cautela.

Roma, anche Pedro ancora fuori

Sembrava che lo spagnolo dovesse tornare a lavorare con il resto della squadra già questa mattina e di conseguenza essere pronto per la gara di sabato: ma niente da fare per Pedro che ancora è fuori. Domani è già giovedì e se anche riuscisse a riprendere con i compagni, non sarà facile per Fonseca riuscire a portarlo a Torino.

Eppure servirebbe perché l’assenza di Pellegrini lascia un buono sulla trequarti che Pedro avrebbe potuto andare a colmare. Ovviamente lo staff sanitario della Roma cercherà fino alla fine di farlo tornare disponile ma sicuramente non sarà un compito facile. Quella di domani, sotto questo aspetto, sarà sicuramente la giornata decisiva.