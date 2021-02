Roma, boom di puntate sulla giocata che non t’aspetti: la quota fa gola e viene presa al volo. Lo Scudetto giallorosso fa sognare tifosi e non.

E chi se lo sarebbe mai aspettato che dopo un mese di gennaio terribile gli scommettitori puntassero sullo scudetto della Roma? Nessuno sicuramente, ma questa è la realtà dei fatto, spiegata da Agi Pro.

Un allenatore in bilico, un capitano che ha perso la fascia, ammutinamenti di una squadra che voleva ricomporre subito il rapporto con alcuni dirigenti allontanati. La storia delle sei sostituzioni con partita persa a tavolino in Coppa Italia. E chi più ne ha più ne metta. Eppure tutto questo, vista anche la quota, non ferma gli scommettitori.

Roma, lo scudetto è pagato a 21

Infatti la possibilità che i giallorossi possano conquistare il tricolore è pagata 21 volte la posta. Un buona quota per chi scommette. E il 15%, secondi i dati di PlanetWin riportati da Agipronews, decidono di puntare proprio sulla squadra di Fonseca. Che per la verità, a sei punti dal Milan capolista e con 18 partite ancora da giocare, è in corsa per qualcosa d’importante. Forse a Trigoria non ci pensano. Ma i dati sono questi.

Nelle quotazioni è l’Inter la squadra favorita, poi ci sono Juventus e Milan. Ma è importate il dato anche sui bianconeri, che non hanno tutto l’appeal dei giallorossi in questo momento. Infatti per la squadra di Pirlo le scommesse non arrivano nemmeno al 10%.