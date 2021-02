By

Il calciomercato è chiuso il primo febbraio, ma non ovunque: possibili offerte last minute per Bruno Peres, Fazio, Jesus e Santon

Il primo calciomercato di Tiago Pinto merita un voto altissimo alla voce entrate. Con l’arrivo di El Shaarawy e Reynolds il general manager ha colmato le lacune individuate da Fonseca. In uscita, molti esuberi sono rimasti in rosa, ma una loro cessione è ancora possibile. Sono ancora diversi, infatti, i Paesi in cui il calciomercato è ancora aperto e la situazione va monitorata con attenzione.

