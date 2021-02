Calciomercato Roma, futuro Allegri | Sorpasso spagnolo

By

Calciomercato Roma, si complica la pista che porta ad Allegri per la prossima stagione: ci sarebbe il Real sulle sue tracce, anche se non è la prima scelta.

Massimiliano Allegri è tentato dal Real Madrid: lo spiega Cadena Ser che scrive che il tecnico livornese sarebbe nel mirino dei Blancos per la prossima stagione, quella che porterà al divorzio con Zinedine Zidane.

Non è lui però il favorito, perché davanti all’ex Juventus, Milan e Cagliari, c’è l’indimenticabile Raul Gonzalez Blanco, il centravanti storico della squadra madrilena che al momento allena la formazione Castilla. Ma che sarebbe pronto a subentrare anche in corsa. Zidane infatti, che ha superato il Covid ed è tornato ad allenare in settimana, rischia molto dopo un duro gennaio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, nessun problema per il rinnovo: schiarita in vista

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, le ultime da Trigoria | Fonseca costretto a cambiare

Calciomercato Roma, Allegri resta un candidato

Tiago Pinto ieri ha smentito, ma sicuramente ha pensato ad Allegri sia per questi mesi che per il futuro. Fonseca sembrava in bilico – adesso un po’ meno – e allora un sondaggio c’è stato. Confermato anche dal fatto che il general manager giallorosso, nel suo viaggio a Milano, ha alloggiato nello stesso hotel del tecnico.

Allegri comunque rimane sul taccuino del dirigente della Roma, che solamente alla fine della stagione scioglierà i dubbi sul futuro di Fonseca. Senza dubbio, sia da lui che anche dai Friedkin, il lavoro del tecnico portoghese è molto apprezzato. Ma tutto ovviamente dipenderà dai risultati che arriveranno da qui alla fine della stagione.