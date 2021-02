Calciomercato Roma, nessun problema per il rinnovo: schiarita in vista

Calciomercato Roma, per Mkhitaryan i giallorossi hanno fatto valere l’opzione rinnovo. Adesso tocca al calciatore decidere.

Partiamo dal fatto principale: la Roma ha deciso di far valere l’opzione per il rinnovo automatico del contratto di Mkhitaryan. L’armeno, se vorrà, rimarrà anche l’anno prossimo in giallorosso.

Ed è il secondo punto quello fondamentale: perché Mkhitaryan ha la possibilità di svincolarsi ugualmente, visto che nel suo contratto c’è questa clausola. La situazione sembrerebbe essere in standby, con Raiola che avrebbe al momento fatto prendere tempo al calciatore. Ma, secondo Paolo Assogna, intervenuto a “Rete Sport” le cose non sono proprio così.

Calciomercato Roma, segnali distensivi

Secondo il giornalista di Sky Sport infatti “non ci saranno problemi sul rinnovo. Mi arrivano segnali di una voglia forte di proseguire con la Roma da parte di Mkhitaryan” ha spiegato. La cosa certa è che comunque il calciatore ancora non si è pubblicamente esposto, ma sicuramente nel passato ha lanciato dei messaggi importanti verso la società.

L’armeno infatti non ha mai fatto mancare i propri attestati di stima anche nei confronti della tifoseria. E il suo rendimento sicuramente fa pensare che, con i colori giallorossi addosso, si trova benissimo. Una situazione comunque da tenere in considerazione. La Roma però in questo caso il passo l’ha fatto e anche con estremo anticipo rispetto alle scadenze, confermato anche ieri da Pinto in conferenza stampa. Visto che siamo ancora all’inizio di febbraio e ha ampiamente anticipato la propria decisione. Mkhitaryan è al centro del progetto tecnico. E lo sarà anche in futuro se vorrà rimanere nella Capitale.