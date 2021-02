La Roma inizia a delineare i piani per il prossimo calciomercato, tra cui quello tra i pali: il punto tra addii e possibili arrivi

La questione portieri nella Roma è un tasto dolente che dura da quando Alisson ha lasciato la capitale per approdare nel Liverpool. Infatti prima Olsen, poi Pau Lopez e Mirante non hanno mai dato grandissima sicurezza dopo il brasiliano.

Al momento il portiere titolare nei giallorossi è lo spagnolo, con molte squadre in Spagna che però continuano ad osservarlo. Antonio Mirante invece vedrà scadere il proprio contratto con la Roma, con il rinnovo che per ora non è ancora arrivato. Dunque si cerca di capire quale sarà il futuro capitolino tra i pali.

Leggi anche >>> Roma, parla Spinazzola: “Ecco la migliore partita, il derby brucia ancora”

Leggi anche >>> Juventus-Roma, probabili formazioni: Fonseca ha in mente una sorpresa

Calciomercato Roma, i nomi per il futuro tra i pali: da Silvestri a Cragno

La Roma cerca rinforzi in porta, vista la situazione contrattuale di Antonio Mirante e le estimatrici di Pau Lopez. I giallorossi da tempo hanno messo gli occhi su Marco Silvestri, estremo difensore del Verona.

Infatti il portiere classe 1991 potrebbe essere una delle prime scelte per il futuro capitolino. Un altro nome che potrebbe finire nella lista di Tiago Pinto è quello di Alessio Cragno, portiere del Cagliari il cui agente ha rivelato che in passato sarebbe potuto approdare alla Roma, e chissà che in estato non ci possa essere un ritorno di fiamma. Infine anche Juan Musso è uno dei portiere che si sta mettendo in mostra in Serie A. L’estremo difensore argentino dell’Udinese piacerebbe all’Inter, e magari anche la Roma potrebbe pensarci.