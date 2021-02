Calciomercato Roma, è frenata per il rinnovo | La mossa di Raiola

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno esercitato l’opzione per il rinnovo di Mkhitaryan, ma l’armeno per il momento ha preso tempo.

Ieri Tiago Pinto, in conferenza stampa, si è detto sicuro che il matrimonio tra la Roma e Mkhitaryan andrà avanti. Anche perché la società giallorossa ha spiegato al calciatore di aver esercitato l’opzione per il rinnovo dopo aver toccato quota 25 presenze stagione.

Una decisione mai in discussione comunque, dopo l’avvio straordinario di stagione del fantasista armeno, certificato anche dai numeri: è il secondo in Europa più determinante, alle spalle solamente di Bruno Fernandes, che al Manchester United sta vivendo una stagione incredibile e sopra quasi ogni logica.

Calciomercato Roma, frenata per Mkhitaryan

Però c’è da registrare una frenata – spiega oggi Il Messaggero – visto che l’armeno avrebbe preso tempo. Lui, dalla sua parte, ha la possibilità, confermata ieri in conferenza da Pinto, di avere l’ultima parola sul rinnovo del contratto. In poche parole potrebbe svincolarsi nonostante tutto.

Dietro questa decisione c’è la spinta di Mino Raiola, il procuratore del giallorosso, che al momento non avrebbe dato nessuna conferma che nella prossima stagione Mkhitaryan rimarrà. Qualcosa all’orizzonte, da qui alla fine, potrebbe vedersi. Ed ecco perché non sono state sciolte le riserve. Il gm giallorosso comunque ieri ha incensato il calciatore, spiegando che la Roma vuole continuare con lui anche l’anno prossimo perché non è fondamentale solamente in campo, ma anche fuori. La sua esperienza servirebbe a far crescere i giovani giallorossi.