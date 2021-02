Juventus-Roma, designato l’arbitro | Tifosi furiosi sui social

Juventus-Roma, scelto l’arbitro per l’attesa partita di sabato allo Stadium: sarà Daniele Orsato. I tifosi giallorossi non l’hanno presa benissimo.

La sfida alla Juventus si avvicina ed è stato da poco reso noto l’arbitro dell’attesa sfida dello Stadium. Sarà Daniele Orsato, e la scelta ha fatto infuriare i tifosi giallorossi sui social, visti i precedenti. Meli e Fiorito saranno gli assistenti, con Calvarese quarto uomo; al VAR ci saranno Chiffi e Mondin.

Se è vero che in generale il bilancio con Orsato per la Roma è positivo con 13 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte, però ha diretto l’ultimo derby perso contro la Lazio 3-0. E la Juventus con lui a dirigere non perde addirittura dal 2015. Senza contare i precedenti in cui la Roma è stata penalizzata dalle sue decisioni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, è frenata per il rinnovo | La mossa di Raiola

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, Fonseca ha deciso: fascia da capitano e nuovo ruolo

Juventus-Roma, critiche social sulla scelta di Orsato

I tifosi si sono già scatenati sui social, in modo particolare su Twitter.

Ladra – Roma sarà affidata a Orsato. È niente, fa già ridere così. — Semplicemente Stefano (@SteNeroBlu) February 4, 2021

Alcuni la prendono con il giusto umorismo.