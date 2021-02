Juventus-Roma, Fonseca ha deciso: fascia da capitano e nuovo ruolo

Juventus-Roma, Fonseca ha deciso: la fascia sul braccio di Mancini e in attacco Mayoral…con la tentazione Dzeko e Cristante

Si avvicina alla sfida alla Juventus. E Fonseca inizia a fare i conti tra indisponibili e rientri. Le cose certe al momento sono due: Pellegrini è out per squalifica e Smalling per infortunio. Ma se nel secondo caso di problemi non ce ne sono – giocherà Kumbulla, con Ibanez centrale e Mancini (con fascia al braccio) a completare il pacchetto arretrato, dubbi ce ne sono per l’attacco.

Perché sentendo Tiago Pinto ieri in conferenza stampa – scrive il Corriere della Sera – tutto porterebbe alla conferma di Borja Mayoral lì davanti. Anche se la tentazione Dzeko rimane per Fonseca, che vuole giocarsi al massimo la possibilità di andare a fare il colpo a Torino. Ma lo spagnolo comunque, quando stato chiamato in causa, ha sempre risposto alla grande.

LEGGI ANCHE: Verso Juventus-Roma, nuova maglia a Torino | Omaggio all’evento speciale

Juventus-Roma, ipotesi Cristante trequartista

Poi ci sarebbe anche la possibilità di vedere Cristante trequartista, alle spalle dell’unico terminale offensivo e al fianco di Mkhitaryan. Pedro sarà ancora out, Carles Perez non ha mai dato la sensazione di poter essere decisivo, e allora si fa largo l’ipotesi di un ritorno alle origini per il centrocampista, visto che prima di arrivare a Trigoria , nell’Atalanta, giocava proprio avanzato.

Una scelta, se mai venisse confermata, che confermerebbe la grande duttilità del giocatore giallorosso. Impiegato addirittura anche come centrale difensivo in assenza di Smalling. E anche in quel ruolo ha fatto discretamente. Molto di più comunque si capirà dopo l’allenamento di oggi dopo Fonseca inizierà ad abbozzare un possibile undici titolare con delle esercitazioni tattiche.