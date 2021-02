Domani parleranno in conferenza stampa Andrea Pirlo e Paulo Fonseca in vista di Juventus-Roma: dove vederle in streaming e quando

Cresce l’attesa per la partita di sabato alle 18 tra Juventus e Roma. Un match sicuramente pieno di emozioni, che sarà un vero scontro diretto per la qualificazione in Champions League e magari anche qualcosa in più.

Domani i due tecnici come di consueto si presenteranno nella conferenza stampa pre-partita per raccontare la vigilia del match e come ci arrivano le due squadre, svelando anche qualche dettaglio sui ventidue che scenderanno in campo.

Juventus-Roma, Fonseca e Pirlo in conferenza: dove seguirle

Come di consueto i due tecnici di Juventus e Roma domani affronteranno la conferenza stampa pre-partita, in vista del match di sabato. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, parlerà in diretta su Juventus TV alle 14.30.

Mentre Fonseca si presenterà ai microfoni della sala stampa alle 16 di domani e sarà possibile seguirla su Roma Tv o in streaming sui profili ufficiali del club di Facebook e Twitter.