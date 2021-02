Si avvicina il big match di sabato contro la Juventus, e nella Roma Fonseca potrebbe riservare una sorpresa

Un sabato infuocato all’Allianz Stadium quello del 6 febbraio, che vedrà sfidarsi Juventus e Roma. Una sfida tra la quarta e la terza in classifica, che potrà portare un sorpasso o una fuga.

La partita però va oltre la classifica, con Paulo Fonseca che è chiamato a vincere il primo big match della stagione, mentre Andrea Pirlo vuole iniziare al meglio il tour de force che attende la sua squadra. Quindi è già tempo di tirare le somme su quali potrebbero essere gli schieramenti in campo, con il tecnico portoghese pronto a sorprendere tutti.

Juventus-Roma, Fonseca cambia ruolo a Cristante: possibile sorpresa a Torino

Non sarà certamente facile per Paulo Fonseca riorganizzare la squadra in vista del big match contro la Juventus, date le diverse assenze pesanti. Tra i pali confermato Pau Lopez, con Mancini, Ibanez e Kumbulla in difesa, con quest’ultimo chiamato a sostituire l’infortunato Smalling.

Sulle fasce agiranno Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, mentre a centrocampo confermati Villar e Veretout. La vera sorpresa sarà rappresentata da Cristante, che potrebbe essere spostato in avanti da Fonseca, prendendo il posto di Pellegrini sulla trequarti, ruolo che lo portò a segnare molto con la maglia dell’Atalanta. Dalla parte opposta di Cristante ci sarà il solito Mkhitaryan e davanti a tutti Borja Mayoral, con Dzeko in panchina. Nella Juventus invece Pirlo potrebbe proporre un 4-4-2 con Szczesny tra i pali, difesa a quattro con Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Danilo. McKennie, Arthur, Rabiot e Chiesa a centrocampo, con Ronaldo e Morata in avanti.