Juventus-Roma, le ultime da Trigoria | Fonseca costretto a cambiare

Juventus-Roma, le ultime da Trigoria: Fonseca sarà costretto a cambiare perché anche oggi oltre a Smalling anche Pedro ha continuato a lavorare a parte.

Le speranze di vedere Pedro in campo contro la Juventus sono ormai ridotte. Anche stamattina lo spagnolo si è allenato a parte: le notizie che arrivano da Trigoria non fanno pensare a un recupero lampo dopo l’ottimismo dei giorni scorsi. Anche Smalling ha svolto un allenamento individuale, ma sull’assenza dell’inglese contro i bianconeri non c’erano dubbi. Per il resto individuale programmato per Fazio, Reynolds sta proseguendo il lavoro individuale mentre El Shaarawy ha svoto parte dell’allenamento individualmente e una parte in gruppo.

Juventus-Roma, idea Cristante trequartista

Fonseca sarà costretto a cambiare vista l’assenza per squalifica di Pellegrini e quella per infortunio di Pedro. Le opzioni sono comunque numerose. O dare fiducia a Carles Perez con Mkhitaryan nel classico 3-4-2-1 oppure passare al 3-5-2 con l’armeno in appoggio a Borja Mayoral, al momento favorito sul reintegrato Dzeko. Oppure c’è la possibilità di ridare a Cristante il ruolo di trequartista con cui ai tempi dell’Atalanta segnò ben 12 gol.

Una scelta, se mai venisse confermata, che confermerebbe la grande duttilità del giocatore giallorosso. Impiegato addirittura anche come centrale difensivo in assenza di Smalling. E anche in quel ruolo ha fatto abbastanza bene.