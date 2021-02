Roma, giocatore del mese di gennaio | Villar vota su Twitter

By

Roma, parte il sondaggio sul miglior calciatore del mese di gennaio. E su Twitter, Villar, ha già espresso il proprio voto.

Karsorp, Mayoral, Pellegrini e Villar: sono questi i quattro calciatori scelti della Roma come nomination per il migliore di gennaio. Il sondaggio è partito sui social e già molti sono stati i votanti.

Ai quali si è anche aggiunto un nome illustre: quello di Gonzalo Villar, che ha twittato: “Rendere Roma sempre più spagnola”, taggando nel suo cinguettio Borja Mayoral, l’alto iberico presente nella lista. Tra poco si scoprirà chi è il vincitore di questo contest mensile.

Roma, Villar elemento fondamentale

C’è da dire però che Villar è diventato sicuramente fondamentale per Paulo Fonseca: ormai il talentino spagnolo è titolare inamovibile in mezzo al campo. Gioca sempre, e lo fa con estrema tranquillità. Sembra un veterano. Ed è per questo che il tecnico portoghese ormai si fida ad occhi chiusi dell’ex Elche arrivato poco più di un anno fa a Trigoria.

Villar però tifa anche per Mayoral, suo connazionale, che nel mese di gennaio ha veramente fatto la differenza. Giocate e soprattutto gol pesanti. Da Crotone allo Spezia è stato decisivo in diverse occasioni e sabato, probabilmente, avrà la possibilità di andare in campo dall’inizio nel suo primo vero big match da quando veste i colori della Roma. Uno dei più sentiti contro la Juventus. Votare è difficile: c’è da dire che anche Karsdorp e Pellegrini hanno fatto bene. Ma Villar, comunque, ha già deciso.